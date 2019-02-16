"Мы бы даже хотели немного изоляции": Лавров рассказал о "бесперебойных переговорах" российской делегации в Мюнхене

Глава МИД России ответил на вопросы журналистов по итогам Мюнхенской международной конференции по безопасности. Рассказывая о напряженном графике работы российской делегации в Мюнхене, Лавров сказал" Мы бы даже хотели немного изоляции"

Сергей Лавров подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности, поделившись с журналистами своим мнением о переговорах российской делегации, проходивших в рамках этого мероприятия.

По его словам, ни о какой изоляции говорить было невозможно, настолько напряженным был график работы.

"Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации", - заявил Лавров

По словам министра, все стороны заявляли о своем желании "нормализовать отношения", однако пока этого не происходит. Виной тому, считает Лавров, необходимость запажных стран в условиях "круговой поруки", следовать тому курсу, который закреплен Евросоюзом.

"Мы ни на кого не обижаемся, мы просто, как я уже не раз говорил, сделали выводы о том, на кого можно полагаться в развитии нашей страны, а на кого лучше не полагаться и подстраховываться",- цитирует словам главы МИД RT.