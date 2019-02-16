Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Женская сборная России поборется за бронзу первого чемпионата Европы по футзалу
Крым довёл до разрыва: Британский политик ушёл из Либертарианской партии ради ви...
Украинские правозащитники подали жалобу в ООН из-за ситуации с УПЦ
"У вас есть только восемь дней": Гуайдо призывает армию "встать н...
Главная / Политика

"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"

16 февраля 2019, 09:09  •  256 • Политика
Украинский олигарх Сергей Тарута заявил у себя в соцсети, что поставлять газ в Европу могут не только Россия и США. Он назвал второго конкурента "Северному потоку - 2", пояснив, что вопрос может решить Украина. "Можем заменить Россию", - полагает Тарута.
Спор о строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" лишь усилился. Об этом говорит жаркая дискуссия, которая ранее развернулась вокруг этого проекта на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Европейские участники проекта, в основном из Германии, настаивают на том, что это - сугубо экономические проект. Ярые русофобы, в числе которых страны Прибалтики и Соединенные Штаты, считают, что "Северный поток -2" - угроза европейской безопасности.
Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил у себя в соцсети Facebook, что поставлять газ в Европу могут не только Россия и США. И назвал второго конкурента "Северному потоку - 2".
По мнению бизнесмена, поставлять газ в Европу может и… Украина, превратившись из проблемы в решение.
"Можем заменить Россию, - уверяет Тарута. - Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением".
Для этого, как считает украинский олигарх, Незалежной надо просто "нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", а после "стать сильным субъектом на мировом рынке газа".
Напомним, газопровод "Северный поток - 2" планируется построить в две нитки трубопровода через Балтику в Европу, по которому предполагается поставка 55 млрд кубометров газа в год. Маршрут построен вплоть до Германии и уже уложено свыше 600 км труб, как ранее отмечалось в немецкой прессе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


256
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 23:24
Престарелый поручик Ржевский, которому иногда "перепадает": Журналистка описала роль США в мире
16 февраля 2019, 09:09
Принц Уэльский на Острове свободы: Наследник Британского престола совершит исторический визит на Кубу
15 февраля 2019, 23:24
"Я впервые об этом слышу": Болгарский бизнесмен удивился своей причастности к делу Скрипалей
Загрузка...
16 февраля 2019, 02:39
США "инфицируют" окружение Мадуро своими санкциями, раскалывая его - эксперт
15 февраля 2019, 23:24
Путина ввели в курс дела о задержаниях верхушки Baring Vostok - Песков
16 февраля 2019, 02:39
Обсуждать санкционную политику с ЕС и США бессмысленно - Захарова
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
10 февраля 2019, 21:44
Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.