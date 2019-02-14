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"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после откровений про "химатаку" в Думе

14 февраля 2019, 11:39  •  54 • Политика
После откровений продюсера Би-би-си Риама Далатиа в Twitter о том, как инсценировали "химатаку" в сирийской Думе, в Сети дали Западу жесткий ответ, напомнив о том, как США и их союзники в Совбезе ООН рассказывали о "кровавом диктаторе Асаде". "Мордами бы их в собственную ложь, - предложили интернет-пользователи. - Чтоб досыта нажрались".
Откровения продюсера Би-би-си Риама Далатиа в Twitter о том, как инсценировали "химатаку" в сирийской Думе, произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Сами же американцы напомнили продюсеру, что Москва сразу говорила об этом. В России же после подобных откровений дали свой жесткий ответ Западу.
"Мордами бы их в собственную ложь, - предложил @spacelordrock. - Чтоб досыта нажрались".
Интернет-пользователь напомнил, "с какими трагическими лицами представители США и Великобритании в Совбезе ООН рассказывали о страшных муках жителей Думы после химатаки кровавого диктатора Асада. И глаза ведь такие честные были".
О том же напомнила у себя в Twitter телеведущая Ольга Скабеева, указав на то, что об этом и МИД России говорил, и военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
"Мы, конечно, изначально верили Поддубному и нашему МИДу, - подчеркнула Скабеева. - Но ведь важно, когда злодеи осознают, что они злодеи и заявляют об этом вполне официально. "Химическая атака - подстава BBC". Ок".
Было и немало ироничных замечаний и напоминаний про другие инциденты, где со стороны Запада звучали столь же голословные обвинения, как и про "химатаку" в Думе.
"Ждём откровения Обамы насчёт провокации с Боингом MH-17 и Мэй о вранье про Скрипалей!" - пишет Андрей Смирнов.
"А потом, спустя несколько лет, какой-нибудь министр обороны скажет, что не было никакого "Новичка", - предположил @Seakrane. - Вон уже и продюсер Би-Би-Си говорит, что "химатака" в Думе была фейком".
Мы, конечно, изначально верили Поддубному @epoddubny и нашему МИДу, но ведь важно, когда злодеи осознают, что они злодеи и заявляют об этом вполне официально. «Химическая атака- подстава» BBC.
Ок pic.twitter.com/JCCbN9YWFy
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 14 февраля 2019 г.
ПРОДЮСЕР ВВС ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО «ХИМАТАКА» В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ БЫЛА ИНСЦЕНИРОВКОЙ https://t.co/EZ93phyS4g

Ждём откровения Обамы насчёт провокации с Боингом MH-17 и Мей о вранье про Скрипалей!#chemicalattack #skripal #MH17
— Андрей Смирнов (@asko_info) 14 февраля 2019 г.
А потом, спустя несколько лет, какой-нибудь министр обороны скажет, что не было никакого новичка... Вон уже и продюсер БиБиСи говорит, что химатака в Думе была фейком...
— Yurii (@Seakrane) 13 февраля 2019 г.
А помните с какими трагическими лицами представители США и Великобритании в Совбезе ООН рассказывали о страшных муках жителей Думы после химатаки кровавого диктатора Асада? И глаза ведь такие честные были. Мордами бы их в собственную ложь. Чтоб досыта нажрались.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 13 февраля 2019 г.

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