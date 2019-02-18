Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После провокации Киева Павел Климкин призвал ЕС "жестко остановить Россию&q...
Пoлицeйcкиe и paбы Пopoшeнкo
"Кот Скрипалей умеет ждать": в Сети прокомментировали российский флаг ...
В МИД России посчитали уничтоженные в Польше за пять лет памятники советским сол...
Главная / Политика

"Могут лишь командовать": В Европе поняли, что США больше не лидер. Первые места заняла Россия

18 февраля 2019, 13:09  •  114 • Политика
США, несмотря на заявления вице-президента Майка Пенса об "американском лидерстве", сделанные им в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, на деле уступают свои позиции России, об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Могут лишь командовать", - резюмирует издание, отмечая, как на самом деле в Европе относятся к "американскому лидерству".
Издание отмечает, что Пенс в ходе своего выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда".
"Америка снова стала лидером свободного мира", - заявил Пенс на конференции. Впрочем, его высказывание подвигло критиков и политологов объяснить, почему он неправ.
"Таковым является удивительный параллельный мир, который Пенс описал в своей речи. С реальностью это имеет мало общего", - уверены эксперты.
В частности, издание отмечает, что США уже давно сдают свои позиции и уж совершенно точно не лидируют.
"Вперед вырываются Россия, Китай и Иран, - уверяют политологи издания. - В то время как трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю своего существования".
И тем не менее, даже осознавая реальный расклад сил, США, видимо, по инерции продолжают раздавать указания всем остальным.
"С каменными лицами представители европейских стран слушали выступление Пенса, - отмечает издание. - Им было ясно, что в понимании Пенса американское партнерство - это раздача команд для остальных. Могут лишь командовать".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


114
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 13:09
Юмор с последствиями. Над лидерами каких стран шутил Владимир Путин
18 февраля 2019, 13:09
"В Испании расцвел неонацизм": добровольческую Голубую дивизию восславили как героев за блокаду Ленинграда
17 февраля 2019, 17:39
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ
Загрузка...
18 февраля 2019, 13:09
"Могут лишь командовать": В Европе поняли, что США больше не лидер. Первые места заняла Россия
18 февраля 2019, 00:09
Путин и Эрдоган дадут старт российско-турецкому Году культуры и туризма в апреле - Ушаков
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
18 февраля 2019, 00:09
Сначала собянинскими экскаваторами уничтожили торговлю, а теперь захотели вернуть?
18 февраля 2019, 06:39
Британия попала в сложную ситуацию после требования Трампа - принять у себя сотни иги...
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся информационном коме
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.