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"Много тратят на оборону": На Украине нашли "универсальное" оправдание своему провалу в рейтинге влиятельных стран

05 марта 2019, 13:54  •  80 • Политика
Оправдание, введенное ранее президентом Незалежной Петром Порошенко про "самую сильную армию Европы", которой Киев грозит при любой возможности, стало настолько универсальным на Украине, что даже использовали его для поворота колеса "зрады-перемоги" - в оправдание своему провалу в рейтинге влиятельных стран. Заняв 39-е место "благодаря сильной армии", украинские СМИ обвинили Россию и Китай (2 и 3 места в рейтинге) в излишне большом военном бюджете: "Много тратят на оборону".
После того, как был обнародован список самых влиятельных стран мира, который составили U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании, на Украине, занявшей в нем всего лишь 39-е место, нашли "универсальное" оправдание своему провалу в этом рейтинге.
В частности, украинские медиа использовали его для поворота колеса "зрады-перемоги" фразу, введенную ранее в обиход президентом Незалежной Петром Порошенко про "самую сильную армию Европы", которой Киев грозит при любой возможности. Именно благодаря "самой сильной армии", как полагают, например, в том же "Обозревателе", Украина и попала-таки в рейтинг влиятельности.
При этом украинские СМИ обвинили Россию и Китай (расположившиеся на 2 и 3 местах рейтинга соответственно) в излишне большом военном бюджете: "Много тратят на оборону".
Такая позиция вызвала в Сети иронию.
"Как из "зрады" получить "перемогу"? - пишут интернет-пользователи, обратив внимание на потуги украинских медиа. - Занять 39-е место "благодаря сильной армии", а тех, кто на первом, обвинить в чрезмерных тратах на оборону".
"Х - логика", - шутливо резюмируют в Сети.
Как из "зрады" получить "перемогу"?

Занять 39-е место "благодаря сильной армии", а тех, кто на первом обвинить в чрезмерных тратах на оборону..

Х - логика pic.twitter.com/z4lV6fxAWQ
— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 5 марта 2019 г.

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