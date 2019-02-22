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"Многие поляки сотрудничали с нацистами": Глава МИД Израиля отказался извиняться перед Польшей

22 февраля 2019, 01:39  •  61 • Политика
Глава МИД Израиля не стал извиняться за слова о польском участии в Холокосте. Вместо этого он ещё раз повторил их в эфире израильского телевидения.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отказался извиняться за свои слова об участии поляков в Холокосте. Вместо этого он ещё раз повторил их в эфире израильского телевидения.
На извинениях со стороны Исраэля Каца натаивает Польша, которую оскорбили слова израильского министра. Их назвали "недопустимыми" и "расистскими", а также потребовали от израильских властей жесткой реакции на это. Но её не последовало.
"Я не сожалею о том, что сказал о польском участии в Холокосте. Многие поляки сотрудничали с нацистами", - заявил глава МИД Израиля в телеэфире.
Напомним, что в Польше очень резко реагируют на любые заявления о том, что польское население сотрудничало с нацистами и принимало участие в их военных преступлениях. В стране даже приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за упоминание участия поляков в Холокосте.
Из-за слов главы МИД Израиля Польша отказалась от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы, которая была запланирована на 19 февраля в Иерусалиме.

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