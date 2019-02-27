"Мир на пороге ядерной войны": Эксперт об усилении конфликта между Индией и Пакистаном

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин отметил, что разгорающийся конфликт между Индией и Пакистаном привел "мир на порог ядерной войны", и удар стороны могут нанести в любой момент.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал усиливающийся конфликт между Индией и Пакистаном и отметил, что это противостояние может закончиться ядерной войной.

"Мир оказался на пороге ядерной войны. Речь идет о самом милитаризованном регионе и о двух непримиримых врагах", - пояснил Жилин в беседе с корреспондентом информагентства Ura.ru, подчеркнув, что в отличие, например, от России и США, где ядерное оружие носит больше сдерживающий характер, Индия и Пакистан готовы применить его друг против друга в любую секунду.

После сбитых накануне вооруженными силами Пакистана двух истребителей Индия, по мнению эксперта, обязательно нанесет ответный удар. "А вот что случится дальше - даже трудно прогнозировать", - отметил собеседник издания.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после проведенной индийскими военными воздушной операции на территории Пакистана, во время которой были сброшены бомбы на лагерь террористов. Пакистанцы заявили, что один из ударов пришелся на территорию Кашмира, которая уже более 70 лет является спорной между двумя странами.