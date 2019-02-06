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"Министерство правды" Украины обвинило Россию в использовании инструментов YouTube "в своих политических целях"

06 февраля 2019, 21:39  •  71 • В мире
Украинское Министерство информационной политики или, как его еще называют, "Министерство правды" выдвинуло обвинение против России в "преследовании украинцев и ограничении свободы слова в политических целях" с использованием для этого инструментов видеохостинга YouTube.
Киев жалуется на то, что Россия использует YouTube против Украины "в своих политических целях" в качестве "ограничения свободы слова и преследовании украинцев".
Все эти и другие обвинения содержатся в сообщении, появившемся на сайте украинского Министерства информационной политики, которое еще называют "Министерством правды". Чиновники ведомства утверждают, что Москва умело использует инструменты видеохостинга для того, чтобы "ограничивать свободу слова и удалять информацию, которая правдиво освещает реальную ситуацию в "оккупированном" Крыму и о преследовании граждан".
Утверждается, что с такими целями YouTube Россия использует "уже на протяжении долгого времени". При этом представители "Министерства правды" сообщили, что готовы подтвердить наличие неправомерных действий России.
Об этом говорится на сайте ведомства.

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