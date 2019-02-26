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"Маленькие зеленые человечки" вошли в Крым": Украина просит Индонезию помочь вернуть полуостров

26 февраля 2019, 12:54  •  128 • Политика
СМИ сообщают о том, что Украина теперь просит Индонезию помочь вернуть полуостров. Журналисты цитируют слова посла Незалежной Владимира Пахиля, который жалобит власти страны сказками про то, как "маленькие зеленые человечки" вошли в Крым", да еще без разрешения.
К кому только не обращалась Украина с 2014 года после исторического референдума и возвращения Крыма в состав России. Теперь дошло дело и до Индонезии. Как пишет издание Sindonews, цитируя слова посла Украины Владимира Пахиля, тот жалобит власти страны сказками про то, как "маленькие зеленые человечки" вошли в Крым". К тому же вошли, по его словам, без разрешения.
"Пахиль в своем заявлении сказал, что пять лет назад российские войска или "маленькие зеленые человечки" вошли в Крым без военного пропуска", - сообщает издание.
Теперь Украина просит Индонезию помочь вернуть полуостров. Причем обращение Пахиль сделал ко всему "мировому сообществу", но Индонезию выделил отдельно.
"Украина настоятельно призывает международное сообщество и особенно республику Индонезию в качестве непостоянного члена нынешнего Совета Безопасности ООН продолжать усилия по прекращению смешанной агрессии России против Украины", - цитирует посла СМИ.
В своем обращении Пахиль назвал возвращение Крыма в состав России "временной оккупацией".
Напомним, Крым вернулся в состав России в результате проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Тогда абсолютное большинство жителей высказалось за переход.
В Киеве итоги референдума считают недействительными и заявляют об "оккупации" и "аннексии" Крыма.

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