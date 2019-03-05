"Любовь" к Украине выдали послания украинским пленным морякам. Язык писем сказал за себя - сети

На серьёзный (но при этом очередной) ляп украинского президента одной из первых обратила внимание журналистка Юлия Витязева. Она сочла его довольно забавным. "Порошенко решил опять отработать тему моряков, арестованных в России. Однако то ли пресс-служба недосмотрела, то ли выбор был невелик, - но все письма для хЭроев оказались написаны на языке аХрессора", - уколола Витязева главу Незалежной.

Забавно) Порошенко решил опять отработать тему моряков, арестованных в России. Однако, то ли пресс-служба недосмотрела, то ли выбор был невелик, - но все письма для хЭроев оказались написаны на языке аХрессора pic.twitter.com/XlehjY9W8u — Юлия Витязева (@Vityzeva) 5 марта 2019 г.

Отметим, что сам пост написан Порошенко на украинском языке - автор патетически называет моряков, задержанных в чужих для них водах, героями и военнопленными, заявляя, что "за них будем бороться до конца".

"В свете ситуации с Надюхой я бы на месте моряков начал волноваться", - иронизируют читатели, вспоминая перипетии политического пути Надежды Савченко после её возвращения на Украину.