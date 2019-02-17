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"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол

17 февраля 2019, 07:54  •  96 • Политика
Речь главы российского Министерства иностранных дел, которую он произнес во время "круглого стола" форума "Примаковские чтения очень внимательно слушал бывший посол США в России Майкл Макфол. Комментируя это, официальный представитель ведомства Мария Захарова заметила: "Лучше поздно, чем никогда".
На полях Мюнхенской международной конференции по безопасности прошел "круглый стол" форума "Примаковские чтения", на котором выступил Сергей Лавров. Идея его проведение именно в Мюнхене принадлежит лично председателю конференции Вольфгангу Ишинеру. Это были первое русское мероприятие на форуме за все время его существования.
Бывший посол США в Москве Майлк Макфорт оказался в этот раз очень внимательным слушателем. "Лучше поздно, чем никогда", отметила официальный представитель МИД России на своей странице в Facebook.

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