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"Лгущий самому себе никакой правды кругом не различает": Папа Римский, цитируя Достоевского, назвал его "современным писателем"
05 февраля 2019, 03:24 • 122 • В мире
Понтифик в ходе апостольской поездки в Объединенных Арабских Эмиратах произнес речь у Мемориала основателя Абу-Даби. И в очередной раз процитировал "Братьев Карамазовых", назвав при этом Достоевского "современным писателем".
На межрегиональной встрече в ОАЭ у Мемориала основателя в Абу-Даби понтифик обратился к присутствующим с речью, в которой призвал признать в Боге истоки единой человеческой семьи, а также выступил против " утверждения своей группы верующих над другими".
В ходе своего выступления, чтобы проиллюстрировать тезис об искренности и правде, Папа Римский обратился к творчеству Федора Достоевского, назвав его "современным писателем".
"Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим", - процитировал понтифик слова старца Зосимы из романа "Братья Карамазовы".
Об этом сообщает портал "Новости Ватикана".
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