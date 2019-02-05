"Лгущий самому себе никакой правды кругом не различает": Папа Римский, цитируя Достоевского, назвал его "современным писателем"

Понтифик в ходе апостольской поездки в Объединенных Арабских Эмиратах произнес речь у Мемориала основателя Абу-Даби. И в очередной раз процитировал "Братьев Карамазовых", назвав при этом Достоевского "современным писателем".

На межрегиональной встрече в ОАЭ у Мемориала основателя в Абу-Даби понтифик обратился к присутствующим с речью, в которой призвал признать в Боге истоки единой человеческой семьи, а также выступил против " утверждения своей группы верующих над другими".

В ходе своего выступления, чтобы проиллюстрировать тезис об искренности и правде, Папа Римский обратился к творчеству Федора Достоевского, назвав его "современным писателем".

"Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим", - процитировал понтифик слова старца Зосимы из романа "Братья Карамазовы".

Об этом сообщает портал "Новости Ватикана".