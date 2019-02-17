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"Лауреат премии "30 серебреников": Горбачева раскритиковали за новое "афганское предательство"

17 февраля 2019, 14:24  •  264 • Политика
Михаил Горбачев осудил намерение Госдумы признать законным и обоснованным решение о вводе войск в Афганистан. В соцсетях позицию экс-президента СССР восприняли как новое "афганское предательство". "Лауреат премии "30 серебреников", - пишут о нём в твиттере.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев высказал недовольство намерением Госдумы признать утратившим силу постановление Съезда народных депутатов, осуждавшее решение о вводе советских войск в Афганистан.
С этой инициативой выступили сразу несколько депутатов вместе с ветеранскими организациями. Они предлагают констатировать, что решение об участи СССР в афганском конфликте соответствовало исторической справедливости.
По мнению Горбачева, это "неприемлемо и безответственно". Он не разглядел аргументов, которые приводят авторы законопроекта, и сослался на то, что решение о вводе войск было принято "узким кругом лиц" и привело к "массовой гибели людей".
"Предатель верен своему предательству", - отмечает твиттер-проект "Голос Мордора". Горбачёву напомнили, что решение о выводе войск из Афганистана было на руку США, а в регионе, который оказался под американским влиянием, до сих пор не наладилась мирная жизнь. "Лауреат премии "30 серебреников", - так пользователи Сети характеризуют политика, проживающего в настоящее время в Германии.
Добавим, в предательстве Михаила Горбачёва обвинил и бывший сотрудник спецназа ГРУ Владимир Ковтун, которого Владимир Путин наградил звездой Героя на подвиг времен афганской войны.
Во время войны в Афганистане полковник Ковтун и его люди захватили американские "Стрингеры" и документацию к ним, послужившую доказательством американского вмешательства в конфликт и поставку вооружений моджахедам. Советское руководство обещало представить того, кто добудет ПЗРК, звание Героя, но выполнить это обещание пришлось президенту России спустя 30 лет после вывода войск из Афганистана.
"Я государственник. Я люблю отдавать всё государству, всё России, и продолжаю отдавать. Мне не всё равно. Конечно, где-то приятно. Но я имею в виду, что она ничего не меняет в моём отношении к государству, к друзьям и так далее", - пояснил он Царьграду.
По его словам, в жизни он был очевидцем "страшных вещей", но больше всего ему запомнилось предательство Горбачёва и Шеварднадзе.
"Когда предали страну и вывели войска. Мы не должны были выходить. Мы должны были выйти где-то процентов, может, на 60, а 40 процентов должны были остаться, и вот эта вся гадость, которая сейчас на Ближнем Востоке творится, - она бы не произошла", - сказал Ковтун в эксклюзивном интервью Царьграду.
Заявление Горбачева по поводу инициативы Госдумы приводит РИА "Новости".

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