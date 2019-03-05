"Кто же проиграет? Это европейские страны": Антонов описал расстановку сил в случае размещения США ракет в Европе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон разместит ракеты в Европе, то Москва будет вынуждена разместить свои ракеты так, что они будут покрывать абсолютно всю Европу. При этом представитель дипмиссии заметил, что этой ситуации необходимо избежать.

Он также отметил, что на практике получается, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не касается безопасности США, а страдают от выхода из него страны ЕС.

"Кто же проиграет? Это европейские страны", - объяснил свою позицию Антонов.