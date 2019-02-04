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"Кто все эти люди": 83 человека на Украине попытаются стать президентом
04 февраля 2019, 04:39 • 108 • В мире
ЦИК Украины приняла заявки от 83 потенциальных кандидатов на пост главы государства. "Кто все эти люди", - пишут в Сети.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала документы от 83 потенциальных кандидатов в президенты. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.
Выборы президента в Незалежной пройдут 31 марта. Действующий президент Украины Петр Порошенко также подал документы для регистрации в качестве кандидата.
Воскресенье - последний день приема заявок, а 8 февраля ЦИК объявит полное число кандидатов в президенты Украины.
К вечеру 3 февраля поступили документы от 83 лиц - потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Пока комиссия зарегистрировала только 28 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга, по опросам, является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Известен также другой кандидат в президенты Украины - шоумен Владимир Зеленский. Кто же остальные 83 человека? Знают их хотя бы на Украине? Для ответа на эти вопросы придется дождаться решения ЦИК 8 февраля.
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