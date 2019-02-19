"Кто хотел отстранения Трампа": Республиканец Грэм нашёл способ раскрыть "бюрократический заговор" в США

В США планируют начать расследование в отношении сотрудников Минюста и ФБР, которые могли готовить "бюрократический переворот", а также хотели отстранения Дональда Трампа от должности президента. Сенатор-республиканец Грэм заявил, что знает, как ответить на вопрос: "Кто хотел отстранения Трампа?"

Журналистам о б этом рассказал глава юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм. По его словам, в ысокопоставленные чиновники Минюста США могли готовить "бюрократический заговор" с целью сместить Дональда Трампа со своего поста.

Подобное высказывание Грэм сделал в эфире CBS.

"Я думаю, вся страна должна знать, если эти события имели место, - отметил он. - Я приложу все усилия, чтобы разобраться в причине поведения Министерства юстиции и ФБР по отношению к президенту Трампу и его штабу".

Нельзя не отметить тот факт, что сенатор заговорил об этом после того, как бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что обсуждал с замгенпрокурора Родом Розенстайном возможность применения в отношении Дональда Трампа 25-й поправки к Конституции США.

Напомним, именно она позволяет прекратить полномочия действующего лидера . Сенатор Грэм в свою очередь заявил, что его полномочия как председателя юридического комитета позволяют ему открыть расследование по факту попытки совершения "бюрократического переворота". Он также сказал, что хочет привести Маккейба к присяге.