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"Крым для него - это не Россия": Депутат Нилов выступил против отправки Лазарева на "Евровидение"
10 февраля 2019, 23:09 • 158 • Политика
Депутат Государственной Думы Олег Нилов считает, что России не следовало выдвигать певца Сергея Лазарева на участие в международном конкурсе "Евровидение-2019". "В интервью одному из украинских телеканалов Лазарев признался, что Крым для него - это не Россия..." - напомнил парламентарий.
Вообще, полагает Олег Нилов, возможно, было бы хорошо, если бы Россия и вовсе отказалась от участия в "Евровидении". Тем не менее текущие настроения в российском обществе и среди представителей эстрады не позволяют нашей стране пойти на такой шаг.
Тем не менее если Россия все же должна участвовать в "Евровидении", то ей следует более внимательно подойти к подбору кандидатов, которые она отправляет на конкурс, считает парламентарий. Сергей Лазарев уже выступал на "Евровидении" в 2016 году. В нашей стране и без него есть сотни талантливых певцов и коллективов.
Более всего, впрочем, смущает политическая позиция Лазарева. "Когда проводят все эти концерты "Крым с нами"… нет, я в этом участвовать не буду", - напоминает Нилов слова Лазарева, произнесенные в эфире украинского ТВ.
Конечно, Лазарев не первый и не последний гражданин России, который выступает против воссоединения полуострова с нашей страной. И тем не менее Олег Нилов считает, что недопустимо, чтобы подобный деятель искусства не только попал в шорт-лист потенциальных представителей России на "Евровидении", но был отправлен туда официально.
Обо всем этом сообщается на сайте парламентария.
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