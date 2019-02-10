"Крым для него - это не Россия": Депутат Нилов выступил против отправки Лазарева на "Евровидение"

Депутат Государственной Думы Олег Нилов считает, что России не следовало выдвигать певца Сергея Лазарева на участие в международном конкурсе "Евровидение-2019". "В интервью одному из украинских телеканалов Лазарев признался, что Крым для него - это не Россия..." - напомнил парламентарий.

Вообще, полагает Олег Нилов, возможно, было бы хорошо, если бы Россия и вовсе отказалась от участия в "Евровидении". Тем не менее текущие настроения в российском обществе и среди представителей эстрады не позволяют нашей стране пойти на такой шаг.

Тем не менее если Россия все же должна участвовать в "Евровидении", то ей следует более внимательно подойти к подбору кандидатов, которые она отправляет на конкурс, считает парламентарий. Сергей Лазарев уже выступал на "Евровидении" в 2016 году. В нашей стране и без него есть сотни талантливых певцов и коллективов.

Более всего, впрочем, смущает политическая позиция Лазарева. "Когда проводят все эти концерты "Крым с нами"… нет, я в этом участвовать не буду", - напоминает Нилов слова Лазарева, произнесенные в эфире украинского ТВ.

Конечно, Лазарев не первый и не последний гражданин России, который выступает против воссоединения полуострова с нашей страной. И тем не менее Олег Нилов считает, что недопустимо, чтобы подобный деятель искусства не только попал в шорт-лист потенциальных представителей России на "Евровидении", но был отправлен туда официально.

"Несколько лет назад "звездная" биография певца пополнилась страницей, связанной с его принципиальным неприятием политики и государственных интересов России последних лет. В интервью одному из украинских телеканалов Лазарев признался, что Крым для него - это не Россия и что он не разделяет "всей этой эйфории" по поводу возвращения Крыма в родную гавань", - отмечает Олег Нилов.

Обо всем этом сообщается на сайте парламентария.