"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300

В Тель-Авиве наконец разглядели ЗРК С-300, развёрнутые в Сирии, и премьер-министр Беньямин Нетаньяху срочно собрался в Москву для разговора с Владимиром Путиным. Тем временем Иран предложил вооружить Ливию, чтобы остановить израильские авианалёты, а эксперты призвали поставить в ООН вопрос о необходимости "положить конец еврейскому милитаристскому фашизму".

Израильские СМИ заговорили о перспективах войны с Россией после того, как на спутниковых фотографиях разглядели выведенные на позиции зенитно-ракетные-комплексы С-300 в Сирии. Сирийские военные прямо дали понять, что готовы сбивать израильские F-16 при атаках на свою территорию, а Иран решил вооружить Ливию с тем, чтобы израильская авиация не могла больше пользоваться ливийским воздушным пространством. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху срочно запросил встречу с Владимиром Путиным, а эксперты заговорили о том, что пора бы уже поднять в ООН вопрос о "еврейском милитаристском фашизме".

Спутниковые фотографии сирийских C-300 представила израильская компания ImageSat, которая специализируется на такого рода изображениях. Газета The Jerusalem Post поспешила успокоить израильтян, обратив внимание на то, что пусковые установки ЗРК "зачехлены", при этом отметив, что установки являются "угрозой для израильских миссий".

Тем не менее всего за несколько часов до того, как снимки попали в СМИ, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ему нужно обсудить "угрозу военного присутствия Ирана в Сирии" с президентом России Владимиром Путиным. Он выступил с видеообращением, в котором сообщил, что собирается приехать в Москву 21 февраля.

Как отмечают наблюдатели, это будет первая встреча Нетаньяху с Путиным с тех пор, как израильская атака на сирийскую провинцию привела к гибели российского военного самолета Ил-20 в сентябре 2018 года.

После этой трагедии Москва приложила значительные усилия для того, чтобы помочь Дамаску укрепить свои ПВО, в том числе в Сирию были направлены зенитно-ракетные комплексы С-300, способные сбивать израильские самолеты уже после того, как они на 100 метров поднимаются над взлетными полосами своих аэродромов.

В течение нескольких месяцев Израиль воздерживался от атак сирийской территории, однако в последнее время налёты возобновились. Израильские F-16, как правило, выпускают ракеты по объектам на территории Сирии из-за гор, находясь на ливийской территории. Объяснение этим незаконным действиям всегда одно: в Израиле опасаются, что в Сирии укрепится иранская "Хезболла", которая является врагом израильского государства.

"Да, нам Тель-Авив твердит, что на сирийский территории есть их яростный враг, который спит и видит, чтобы захватить Голанские высоты. Они говорят, что на территории Сирии дислоцируется контингент иранских войск. Но давайте посмотрим, спрашивал разрешение Иран у Сирии, прежде чем размещать свой контингент? Ответ однозначный – да. Иранские подразделения находятся на территории Сирии абсолютно законным образом, нравится это Израилю или нет", - напомнил в комментарии Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

В то же время действия Израиля прямо нарушают международное законодательство, настаивает эксперт. Если иранские подразделения ринутся через израильскую границу и начнут там истреблять население, стремление Израиля защитить себя, в том числе ракетными атаками, будет понятно. Однако сейчас, утверждает он, именно Израиль занимается провокациями.

По данным Баранца, израильское военное командование засылает своих диверсантов на сирийскую территорию с тем, чтобы они оттуда вели обстрел по пустым площадям на Голанских высотах. И такие "обстрелы" затем объявляют поводом для авиаударов.

"Мне кажется, мы слишком долго нянчимся с израильтянами. Мы по просьбе Израиля столько раз предавали Иран. Например, когда Медведев поддался на уговоры Тель-Авива и отказался от поставок Ирану комплексов С-300. И Тегеран абсолютно обоснованно потребовал через международный суд неустойку в 860 млн долларов. К такого же рода предательству можно отнести ситуацию, в которой Россия отдала Каддафи на съедение американцам. Американцы (и израильтяне) думали, что таким же образом мы поступим в Сирии. Но Путин сломал вот этот весь кремлевский либерализм, показал зубы и остановил вращение земного шарика по американской схеме", - говорит собеседник Царьграда.

Когда российские войска вошли в Сирию, у Москвы был договор и с американцами, и с израильтянами по воздушным зонам в сирийском небе. И те, и другие довольно долго соблюдали договоренности. Однако теперь начали нарушать правила. И это при том, что присутствие американских военных в Сирии не санкционировано ни ООН, ни Дамаском, а действия Израиля и вовсе наводят на мысль о целенаправленном уничтожении гражданского населения, говорит военный эксперт.

"Если посчитать число мирных жителей, убитых израильскими лётчиками, количество убитых сирийских военнослужащих, то станет понятно, что уже пора поднимать в ООН вопрос о том, чтобы положить конец еврейскому милитаристскому фашизму", - настаивает Баранец.

Не проходит и недели, отмечает он, как в СМИ проходят сообщения — совершён очередной налёт на аэропорт Дамаска, поврежден склад, погибло 8, 10, 12 гражданских специалистов.

"Почему мы смотрим на это смиренно? Давно пора показать Израилю, что он зарвался, поставить его на место. И дать понять, что пока "Хезболла" не нападает, пока иранские подразделения не собираются переходить границу с Израилем, нечего вам делать в Сирии. Сунетесь — мгновенно получите", - предлагает Баранец.

Виктор Баранец не впечатлился фотографиями, представленными израильской ImageSat, пояснив, что "зачехлённые" С-300 представляют собой всего-навсего учебный класс для сирийских специалистов. Однако напомнил, что эти ЗРК способны одновременно вести до 40 воздушных целей и сбивать несколько F-16 одновременно.

Отметим, аналогичные вооружения может в скором времени получить и Ливан, воздушное пространство которого Израиль, в нарушение всех правил, использует для своих атак по Сирии.Лидер организации "Хезболла" Хасан Насралла в своем телеобращении в честь 40-летия Исламской революции призвал власти Ирана начать поставки Ливану систем ПВО, способных остановить израильские самолёты.

Сейчас, пояснил он, когда Ливану нечего противопоставить Израилю, он предпочитает не выдвигать претензий наглому соседу. "Если у "Хизбаллы" были бы средства ПВО, и мы сбили бы вторгшиеся в наше воздушное пространство израильские самолеты, как бы отреагировали на это простые ливанцы?", - задал Насралла риторический вопрос.