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"Конец будет бесславен": Янукович пообещал Порошенко трибунал в Гааге

21 февраля 2019, 02:54  •  53 • Политика
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что действующего главу украинского государства рано или поздно ожидает Международный трибунал в Гааге. "...Конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами", - заявил Янукович в своем открытом письме, распространенном в Facebook.
Текст письма бывшего президента Януковича опубликовал в Сети Юрий Кирасир — пресс-секретарь его сына Александра Януковича. В этом послании Янукович заявляет, что за пять лет своего президентства Петр Порошенко не только активно способствовал разжиганию ненависти и розни между гражданами Украины, но также посягнул на свободу их вероисповедания.
Порошенко также обманул своих сограждан, когда обещал им экономическое процветание. Вместо "экономического чуда", пишет Янукович, президент Порошенко дал украинцам лишь "дешевый фокус за кредитные средства". При нем украинские предприятия были разорены, а рынки сбыта утрачены.
При этом Янукович не стал снимать с себя ответственность за приход Порошенко к власти. Он заявил, что зря поверил представителям ЕС, обещавшим ему в 2014 году мирное урегулирование противостояния с силами Майдана. Тем не менее он также отметил, что его решение тогда предотвратило еще больший конфликт в самом центре Европы.
Порошенко и других представителей постмайданной украинской власти, уверен Янукович, рано или поздно ждет суд.
"Власть пойдет на все ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами", - отметил бывший президент Украины.

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