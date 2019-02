"Хорошие инвестиции": СМИ обвинили Россию в спонсировании Сальвини на выборах в Европарламент

Российская сторона якобы спонсировала предвыборную кампанию итальянской партии "Лига". Об этом заявил журнал L'Espresso.

Как утверждают журналисты, поддержка якобы была замаскирована под куплю-продажу трех миллионов тонн дизельного топлива, а к переговорам был причастен близкий соратник действующего вице-премьера Италии Маттео Сальвини - президент культурной ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлука Савоини.

Согласно предварительным данным, диалог стартовал еще летом 2018 года, однако ключевые переговоры состоялись 18 октября 2018 года, когда Совоини якобы встретился с российскими представителями в Москве. Целью же сделки являлась поддержка партии "Лига" на запланированных на май 2018 года выборах в Европарламент.

Впрочем, СМИ признает, что у него нет информации о том, действительно ли была сделка заключена. Также не называются задействованные компании и переговорщики от России.

На ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посоветовавший для начала узнать источники информации итальянского издания.

"Кто говорит? Какие источники? На чем основываются? Давайте спросим у газеты, на чем они основываются, откуда информация", - пояснил он.

В Сети уже провели параллели между "газовым скандалом" и заявлениями о том, что Москва якобы спонсировала партию Марин Ле Пен "Национальный фронт" через "Первый Чешско-Российский банк", АКБ "Стратегия" и "НКБ". Другие же посоветовали внимательно изучить статью, так как в ней ясно говорится о том, что неизвестно, была ли в итоге заключена сделка.

При этом комментаторы не исключают, что публикация подобных обвинений как раз направлена на то, чтобы ослабить "Лигу" в преддверии выборов.

"Хорошие инвестиции", - резюмировали в соцсетях.

Oh look, Salvini got 3 million Euro from the Kremlin to finance his EU election campaign https://t.co/DyGFX0Mn1i