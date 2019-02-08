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"Хочет стать вторым де Голлем": Макрону из России освежили "генетическую память"
08 февраля 2019, 22:24 • 102 • В мире
Военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук освежил "генетическую память" французам. Эмманюэль Макрон, по всей видимости, играет в какую-то игру, будто желая стать вторым Шарлем де Голлем, отметил он и добавил, что заигрывание Франции по указке США с военным вооружением бессмысленно. Если начнется переброс вооружения в Европу со стороны заморских союзников, то она станет потенциальной целью для наших ракет, пояснил эксперт. "И европейцы не хотят этого", - добавил Матвийчук.
Европа, несмотря на явное заигрывание Франции в военном плане с США, не хочет находится под ядерным прицелом. Об этом в комментарии Царьграду заявил военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук.
По его словам, на данный момент Европа очень встревожена. Есть генетическая память, и европейцы "достаточно хорошо помнят те моменты", пояснил он.
Матвийчук, комментируя ситуацию с 11-часовыми учениями Франции с несущим ядерный заряд истребителем, пояснил, что Макрон ведет сейчас больше психологическую игру.
"Германия, Франция, Англия не входили в Договор по ограничению ракет средней и меньшей дальности, и когда мы сокращали оружие, эти страны оставались при полном своём вооружении. Макрон в последнее время играет в какую-то свою игру, видимо, хочет стать вторым Шарлем де Голлем. Но при этом никакой угрозы для российской армии это не несет. Это больше психологическое давление именно на командование российской армии", - заметил эксперт.
При этом, указал Матвийчук, Россия на понятном языке уже объяснила Западу, что у нас есть защита, мы можем постоять за себя.
"Мы показали всему миру, что представленное от нашей страны в Сирии у нас не в единичном экземпляре. Кроме того, по ракетам дальность до 10 тысяч километров для нас абсолютно не является недостижимой. Мы можем стрелять из любой точки земного шара, с любой акватории. И пусть у нас нет сегодня желания запускать эти ракеты, мы всё об этом уже сказали и показали", - подчеркнул доктор военных наук.
И даже в случае если США решат через Европу подготовиться для атаки на нашу страну, у РФ есть чем на это ответить.
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