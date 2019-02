"Калашников" представил на выставке в Абу-Даби новые автоматы "двухсотой серии" - видео

На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби компания "Калашников" представила свои новые автоматы "двухсотой серии". На выставке можно подержать в руках модификации АК200, АК203, АК204 и АК205 и другие.

Настоящим фурором от "Калашникова" на выставке стал дрон-камикадзе KYB. Он может развивать скорость до 130 километров в час и находиться в воздухе порядка получаса.





