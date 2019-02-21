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"Как скорпионы в брачный период": Киев хочет лишить пенсий ветеранов ВОВ, боровшихся с бандеровцами

21 февраля 2019, 22:24  •  135 • Политика
В ближайшие месяцы Верховная рада Украины может принять закон, снимающий статус ветерана с участников Великой Отечественной войны, боровшихся с бандеровцами. Перед выборами президента украинская власть подобна "скорпионам в брачный период", сообщил источник журналистов в украинском парламенте.
По его словам, в Раде разрабатывается законопроект о снятии статуса ветерана со всех тех, кто после 1945 года продолжал служить в структурах МВД и МГБ — КГБ, в том числе пограничников и сотрудников ВОХР, и могли быть "причастны" к борьбе с бандеровским подпольем.
Лишенные ветеранского статуса не смогут получать пенсию, при этом участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны не будет рассматриваться даже в качестве "смягчающего" обстоятельства.
Вслед за лишением ветеранских пенсий репрессии Киева могут коснуться ветеранских организаций и дойти и до судебного преследования пенсионеров, как это недавно случилось в Латвии, где ветеран Великой Отечественной войны Василий Кононов был осужден за уничтожение пособников нацистов.
"У нас возможно все. Украинская власть сейчас в таком состоянии, в каком находятся скорпионы в брачный период, когда они особенно агрессивны", - заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий в интервью Федеральному агентству новостей.

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