"Как наказать шестеренку в моторе": Эксперт посоветовал карать чиновников-коррупционеров по западному образцу

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя Царьграду историю с арестом завхоза мэрии Новосибирска за хищение госсредств, посоветовал карать подобных ей чиновников-коррупционеров по западному образцу. "Как наказать шестеренку в моторе", - отметил эксперт, подчеркнув, что должна быть неотвратимость наказания.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске арестовали завхоза местной мэрии Наталью Малиновскую за хищение госсредств. А дома у нее спецслужбы при обыске обнаружили настоящий дворец, включая джакузи прямо в спальне.

Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя этот случай, в интервью Царьграду посоветовал карать подобных Малиновской чиновников-коррупционеров по западному образцу.

"На Западе никто не будет разбираться в тонкостях, - подчеркнул эксперт. - Если ты взял взятку, и это докажут - тебя посадят. Если ты взял взятку и это не доказано, но есть сомнения - тебя уволят. Там такая система".

Политолог подчеркнул, что на Западе "сомнения всегда не в пользу обвиняемого".

"Тебя просто могут тихо уволить, но уволить именно, не по собственному желанию. Не попросить написать", - указывает собеседник Царьграда.

Журавлев подчеркивает, что в нашей стране "нужно сделать наказание неотвратимым", и признается, что это сделать "довольно сложно".

"Как наказать шестеренку в моторе, - приводит сравнение политолог. - Ее еще там найти надо. Это не так просто. Но это необходимо".

Журавлев также указывает на то, что "сегодня равновесие властей работает не на пользу обществу".

"Чиновники и депутаты чаще всего - это одна компания, - отмечает эксперт. - То есть развитие гражданского общества, в принципе, решит эту проблему".

При этом политолог сомневается, что нынешнее поколение граждан России до такого доживет.

"Может быть, наши внуки это увидят, если внуки нынешних чиновников не разворуют последнее. Потому что базой для развития гражданского общества является уровень жизни, - указывает Журавлев. - Эффективно работают гражданские институты, когда люди живут сыто, спокойно. А когда человеку главное урвать, чтобы с голоду не помереть, ему как-то вот не до гражданского контроля".