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"Каддафи свергли - катастрофа, Хусейна - сотни тысяч трупов": Пушков о том, к чему всегда приводит смена режимов Штатами

27 февраля 2019, 14:54  •  122 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков у себя на странице в соцсети поставил вопрос ребром: "Почему внешний мир должен помогать США свергать Мадуро?" и напомнил о том, к чему всегда приводит смена режимов Соединенными Штатами. "Каддафи свергли - катастрофа, Хусейна - сотни тысяч трупов", - перечисляет эксперт.
Ранее американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс во время заседания Совбеза ООН не стесняясь заявил о том, что страны организации должны "добиваться того, чтобы Мадуро отказался от власти".
Комментируя это заявление, российский сенатор Алексей Пушков негодует.
"Непонятно, почему внешний мир должен помогать США свергать Мадуро, как призывает Абрамс", - написал он на своей странице в Twitter.
При этом Пушков напомнил о том, к чему всегда приводит смена режимов Соединенными Штатам.
"Каддафи свергли - катастрофа, Хусейна - сотни тысяч трупов", - освежил Пушков память Западу. Но не только этим обернулась смена режима Хусейна - пошла также волна беженцев и появилась ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).
"Нет ни одного примера "смены режима" при поддержке США, которая не обернулась бы хаосом и большой кровью", - резюмирует сенатор.
Он же отметил и "двойное дно", которое было у так называемой гуманитарной помощи от американцев, которая пришла в Венесуэлу фактически с боем: действующие власти республики категорически отказывались от нее.
И, как оказалось, не зря.
"Выяснилось, что т. н. гуманитарная помощь США Венесуэле состояла из просроченных продуктов и лекарств, а за ними были спрятаны мотки с колючей проволокой и тонны арматуры для сооружения баррикад, - напомнил Пушков. - В общем, все как обычно: за "тревогой" о судьбе венесуэльцев - подготовка переворота".
Непонятно, почему внешний мир должен помогать США свергать Мадуро, как призывает Абрамс. Каддафи свергли - катастрофа, Хусейна свергли - сотни тысяч трупов, беженцы, ИГИЛ. Нет ни одного примера «смены режима» при поддержке США, которая не обернулась бы хаосом и большой кровью.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 февраля 2019 г.
Выяснилось, что т.н. гуманитарная помощь США Венесуэле состояла из просроченных продуктов и лекарств, а за ними были спрятаны мотки с колючей проволокой и тонны арматуры для сооружения баррикад. В общем, все как обычно: за «тревогой» о судьбе венесуэльцев - подготовка переворота.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 февраля 2019 г.

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