Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз заявил о неприемлемости военного вторжения в Венесуэлу
"География" Путина стала ответом на вопрос о целях "Цирконов"...
На Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню
Швартанулся: эсминец ВМС США «Дональд Кук» прибыл в Одессу
Главная / Политика

"Изучают театр военных действий": Коротченко назвал цели захода эсминца США в Черное море

25 февраля 2019, 17:24  •  146 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что американский эсминец зашел в Черное море для того, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией, исследовать акваторию и "изучить театр военных действий".
Политолог и военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заход американского ракетного эсминца "Дональд Кук" в Одесский морской торговый порт и пояснил, какие цели стоят перед кораблем США в Черном море, где он может находиться, в соответствии с конвенцией Монтре, не более 21 дня.
По словам эксперта, Соединенные Штаты постоянно меняют свои военные корабли, чтобы те беспрестанно находились в акватории Черного моря. Первая их цель - оказание военно-морской поддержки Украине в конфликте с Россией, отметил Коротченко в беседе с корреспондентом информагентства Nation News. Вторая цель, по его мнению, - изучение акватории моря как возможного театра военных действий, чтобы американские корабли привыкли к особенностям местности.
У российских пограничников четко отлажена система контроля нахождения иностранных суден в акватории Черного моря, каждый корабль идентифицируется и сопровождается. Современные технологии, используемые российскими военными, позволяют держать на контроле все море и в случае необходимости уничтожить любую цель, выразил уверенность эксперт.
"Так что мы тут видим холодную войну в полном объеме. И ни один иностранный военный корабль не может безнаказанно находиться в Черном море", - подытожил собеседник издания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 04:24
В Таллине заявили о поддержке русскоязычными гражданами преподавания на эстонском
24 февраля 2019, 21:54
"Я ими просто горжусь": Мать участниц украинского отбора на Евровидение оценила их позицию по Крыму
25 февраля 2019, 04:24
На саммите Группы Лимы в Колумбии Гуайдо встретили с почётным караулом
Загрузка...
25 февраля 2019, 14:09
"Вы умеете короче и народнее": Симоньян напомнила Лаврову иную оценку американской элиты - видео
25 февраля 2019, 14:09
После послания Путина СК открыл горячую линию для бизнесменов
25 февраля 2019, 17:24
"Будут заниматься общественной работой": "Газпром" покинули два зама председателя правления - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.