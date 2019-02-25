"Изучают театр военных действий": Коротченко назвал цели захода эсминца США в Черное море

Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что американский эсминец зашел в Черное море для того, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией, исследовать акваторию и "изучить театр военных действий".

Политолог и военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заход американского ракетного эсминца "Дональд Кук" в Одесский морской торговый порт и пояснил, какие цели стоят перед кораблем США в Черном море, где он может находиться, в соответствии с конвенцией Монтре, не более 21 дня.

По словам эксперта, Соединенные Штаты постоянно меняют свои военные корабли, чтобы те беспрестанно находились в акватории Черного моря. Первая их цель - оказание военно-морской поддержки Украине в конфликте с Россией, отметил Коротченко в беседе с корреспондентом информагентства Nation News. Вторая цель, по его мнению, - изучение акватории моря как возможного театра военных действий, чтобы американские корабли привыкли к особенностям местности.

У российских пограничников четко отлажена система контроля нахождения иностранных суден в акватории Черного моря, каждый корабль идентифицируется и сопровождается. Современные технологии, используемые российскими военными, позволяют держать на контроле все море и в случае необходимости уничтожить любую цель, выразил уверенность эксперт.

"Так что мы тут видим холодную войну в полном объеме. И ни один иностранный военный корабль не может безнаказанно находиться в Черном море", - подытожил собеседник издания.