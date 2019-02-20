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"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
20 февраля 2019, 00:54 • 85 • В мире
Российские зенитные управляемые ракеты для С-400, которые, как известно, затонули в шторме при транспортировке в Китай, все еще могут находиться на дне Балтийского моря или пролива Ла-Манш. Такое предположение выдали сразу несколько западных СМИ. Как сообщает The Drive, Россия пока не пыталась что-либо поднять на подводном кладбище, что должно заинтересовать западные спецслужбы.
Финское издание Verkkouutiset опубликовало статью, в которой автор утверждает, что российские зенитные управляемые ракеты для С-400, которые, как известно, затонули в шторме при транспортировке в Китай, все еще могут находиться на дне Балтийского моря или пролива Ла-Манш.
Аналогичными рассуждениями поделилось и издание The Drive. При этом в материале говорится, что часть китайской "посылки" вполне могла уйти под воду, поскольку те места отличаются своими бурями.
При этом отмечается, что Россия же не пыталась что-либо вынуть из воды, а значит, для западных спецслужб подводное кладбище может стать источником ценной информации.
В пример издание приводит историю почти полувековой давности, когда ЦРУ извлекло часть подлодки из тихоокеанских глубин, напоминает "Утро.ру".
Verkkouutiset также отмечает, что в истории с потерей российского вооружения якобы не все так просто. Согласно публикации, они могут все еще находиться на дне, в случае чего это станет "кладом" для западных спецслужб. Отмечается, что у США имеется высокоэффективное оборудование для извлечения подобных объектов со дна океана.
Ранее в "Ростехе" заявили, что форс-мажорные обстоятельства никак не повлияют на реализацию контракта по поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Китай. "Груз был застрахован ещё до отправки", - прокомментировали в компании потерю ракет во время шторма.
Напомним, что речь идёт о попавшем в шторм российском грузовом корабле "Никифор Бегичев", перевозившем в Китай управляемые ракеты 40Н6 для С-400. В ходе шторма на палубе, где находились ракеты, команда судна столкнулась с "неопределёнными проблемами". В результате ракеты были повреждены и уничтожены.
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