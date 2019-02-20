Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У бельгийских коллаборационистов решили отобрать пенсии за службу у Гитлера
МИД России призвал остановить гонения на журналистов на Украине
МВД Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать аккаунты в соцсетях
Неконкурентная борьба: смогут ли США заставить Китай принять торговое соглашение...
Главная / В мире

"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме

20 февраля 2019, 00:54  •  85 • В мире
Российские зенитные управляемые ракеты для С-400, которые, как известно, затонули в шторме при транспортировке в Китай, все еще могут находиться на дне Балтийского моря или пролива Ла-Манш. Такое предположение выдали сразу несколько западных СМИ. Как сообщает The Drive, Россия пока не пыталась что-либо поднять на подводном кладбище, что должно заинтересовать западные спецслужбы.
Финское издание Verkkouutiset опубликовало статью, в которой автор утверждает, что российские зенитные управляемые ракеты для С-400, которые, как известно, затонули в шторме при транспортировке в Китай, все еще могут находиться на дне Балтийского моря или пролива Ла-Манш.
Аналогичными рассуждениями поделилось и издание The Drive. При этом в материале говорится, что часть китайской "посылки" вполне могла уйти под воду, поскольку те места отличаются своими бурями.
При этом отмечается, что Россия же не пыталась что-либо вынуть из воды, а значит, для западных спецслужб подводное кладбище может стать источником ценной информации.
В пример издание приводит историю почти полувековой давности, когда ЦРУ извлекло часть подлодки из тихоокеанских глубин, напоминает "Утро.ру".
Verkkouutiset также отмечает, что в истории с потерей российского вооружения якобы не все так просто. Согласно публикации, они могут все еще находиться на дне, в случае чего это станет "кладом" для западных спецслужб. Отмечается, что у США имеется высокоэффективное оборудование для извлечения подобных объектов со дна океана.
Ранее в "Ростехе" заявили, что форс-мажорные обстоятельства никак не повлияют на реализацию контракта по поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Китай. "Груз был застрахован ещё до отправки", - прокомментировали в компании потерю ракет во время шторма.
Напомним, что речь идёт о попавшем в шторм российском грузовом корабле "Никифор Бегичев", перевозившем в Китай управляемые ракеты 40Н6 для С-400. В ходе шторма на палубе, где находились ракеты, команда судна столкнулась с "неопределёнными проблемами". В результате ракеты были повреждены и уничтожены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


85
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 00:39
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии
19 февраля 2019, 05:24
В мире зафиксирован второй случай рождения семерняшек
20 февраля 2019, 00:39
Политическое фехтование: смогут ли оппозиционные штаты отменить через суд решение Трампа о режиме ЧП в США
Загрузка...
19 февраля 2019, 21:39
Трусы, шкурники и предатели – вот за кого держит Трамп венесуэльских военных
19 февраля 2019, 21:24
Неконкурентная борьба: смогут ли США заставить Китай принять торговое соглашение на их условиях
19 февраля 2019, 11:54
Демократия под видом гуманитарной помощи: Какую провокацию готовят США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:39
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии
20 февраля 2019, 00:39
«Готов использовать свой авторитет»: председатель ОБСЕ заявил о намерении отстаивать ...
20 февраля 2019, 00:39
«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившег...
20 февраля 2019, 00:54
Как прозападные СМИ зарабатывают на трагедии в Белоруссии (Евгений Володченко)
20 февраля 2019, 00:09
Индии и Пакистану хватило нескольких дней, чтобы перейти от нормализации к конфронтац...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.