"Интеграция завершена": Россия закрепила для ОБСЕ текущий статус полуострова

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое и социально-экономическое пространство России.

Стало известно о том, что на заседании постоянного совета ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что все, кто говорит об "аннексии", проявляют неуважение к жителям полуострова.

Это касается и тех, кто высказывался, что нужно "затолкать Крым назад на Украину",

По словам Балакина, именно крымский народ является носителем суверенитета на данной территории.

"Людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор, - говорит Балакин. - На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры".

Балакин привёл самые актуальные примеры: сейчас крымчанам отказывают в визах, а кроме того, множатся ограничения на работу международного бизнеса на полуострове".

Однако, как отметил зампостпреда, крымский народ законно выразил свою волю в 2014 году. И именно это позволило ему избежать ужасов гражданской войны. А сейчас интеграция полуострова завершена.

"Так что жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена, - цитирует Балакина РИА Новости. - Те, кто не верит, может сам посетить Республику Крым и Севастополь и убедиться в этом. Конечно, ещё много нужно сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Работа продолжается".