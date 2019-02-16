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"Инструмент мягкой силы": Французская разведка решила присмотреться к деятельности телеканала RT France
16 февраля 2019, 05:54 • 77 • В мире
По данным СМИ, деятельность телеканала RT France привлекла к себе внимание французской разведки. Понаблюдав за его деятельностью, спецслужбы так и не смогли прийти к однозначному выводу, кроме одного: это несомненно "инструмент мягкой силы" Кремля
Информационная продукция канала несет определенный подтекст",- к такому выводу пришли французские спецслужбы, расследуя работу телеканала RT France. По данным издания Le Parisien, в целом разведка не смогла дать четкий ответ на вопрос о деятельности телеканала.
Телеканал находится под пристальным вниманием Высшего совета по аудиовизуальным средствам страны (CSA). Эксперты считают, что RT –это несомненный инструмент "мягкой силы" Кремля. Который, создавая "белый шум" продвигает в мире свое видение.
Ориентирован телеканал на аудиторию, разочаровавшуюся в традиционных французских СМИ, подозревая из в полном одчинении власти и поэтому предпочитает соцсети. И именно здесь больше всего и популярен RT France, которого автор материала, опубликованного изданием, называет "русским комаром, раздражающе жужжащим в уход президента Макрона".
Об этом сообщает "РИА Новости"
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