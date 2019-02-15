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"Их нельзя переговорить": Советская актриса посоветовала украинцам сторониться русских

15 февраля 2019, 23:24  •  166 • Политика
Советская актриса Ада Роговцева считает, что жителей России нельзя переговорить, поэтому украинцам стоит их сторониться.
Граждане России якобы всегда снисходительно относились к жителем Украины, так как их учили думать, что украинцы являются "вымышленным народом" с "выдуманной речью". С такими провокационными заявлениями выступила народная артистка СССР Ада Роговцева.
"Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента", - заявила он в эфире украинского телеканала ZIK.
Актриса также считает, что жители России много лет считали Крымский полуостров своим и их "нельзя переучить". Поэтому она советует украинцам изолировать себя от русских.

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