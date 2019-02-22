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"Их били, жгли, в них стреляли. А они стояли": В Сети вспоминают, как уничтожали "Беркут" на Майдане

22 февраля 2019, 14:39  •  144 • В мире
22 февраля 2014 года в Крым из Киева вернулись бойцы "Беркута". В Сети вспоминают, как уничтожали их на Майдане, напомнив, что их выставили абсолютно безоружными перед толпой. "Их били, жгли, в них стреляли. А они стояли", - напомнила журналистка Юлия Витязева.
Пока на Украине вспоминают погибших из "Небесной сотни", в Сети отдали дань памяти легендарным бойцам "Беркута". 22 февраля 2014 года они вернулись в Севастополь, где их встречали с хлебом-солью и слезами на глазах.
Интернет-пользователи напомнили, как уничтожали "Беркут" на Майдане, в том числе тот факт, что бойцов выставили перед толпой абсолютно беззащитными - без оружия.
"Их били, жгли, в них стреляли. А они стояли, - рассказала у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева. - Приказ им был только один: стоять, никуда не уходить, держать строй, оружия не применять. Причём оружия им вообще не выдали… А в них летели булыжники и коктейли Молотова".
Она напомнила, что тогда на Майдане беркутовцы "исполняли присягу своей Родине".
"Они стояли, они исполняли свой долг, и их предали! Предали те, кого они защищали! - возмущается в ответ Светлана Кочановская. - А потом их свезли на вокзал и сказали: "Езжайте домой". И они ехали в спецухе, без документов, не спавшие по пять суток! А потом, приехав домой, говорили: "Мама, фашисты пришли к власти!"
В том, что случилось на Майдане, в 2014-м интернет-пользователи винят Европу, подчеркивая, что именно там "открыли ящик Пандоры".
"А дура Европа смотрела и твердила: "Сами виноваты!" А теперь виновата Россия - в том, что творится в Европе! А ящик Пандоры они сами открыли. Ничего, скоро и этих благ попробуют!" - считает Варвара Беляева.
Приказ им был только один: стоять, никуда не уходить, держать строй, оружия не применять. Причём, оружия им вообще не выдали… А в них летели булыжники и коктейли Молотова, их били, жгли, в них стреляли…
А они стояли
Они исполняли присягу своей Родине... https://t.co/9tMcDLVEix
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 21 февраля 2019 г.

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