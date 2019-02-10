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"И Победа в ВОВ вымышленной считалась": экс-участницу Comedy Woman заподозрили во лжи про шутку о Карбышеве

10 февраля 2019, 13:24  •  242 • Политика
После того как экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за свою шутку о генерале Карбышеве, в Сети заподозрили ее во лжи, полагая, что она знала, над кем иронизировала. Другие интернет-пользователи полагают, что идет просто "промывка мозгов" и в идеале всё шло к тому, чтобы "и Победа в ВОВ вымышленной считалась".
Юмористический номер, в котором участницы Comedy Woman иронизировали над героической смертью генерала Карбышева, обернулся скандалом, после которого одна из девушек всё же принесла свои извинения.
В профиле Натальи Медведевой в Instagram появился пост, в котором уже экс-участница юмористического шоу объясняет, что это не её шутка, а весь текст был ранее написан авторами "Камеди Вумен". Она только читала то, что обязывалась читать по контракту с ТНТ. Самого же генерала она считала вымышленным персонажем.
"Этот номер был написан авторами "Камеди Вумен" (не мной). Утверждён художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ", - пишет Медведева.
Однако экс-участницу в Сети заподозрили во лжи про шутку о Карбышеве.
"Мне кажется, это не случайность, и кто это готовил и продюсировал, все знали, - пишет @izotat и советует: - Ищите глубже".
Дмитрий Хохлов уверяет: "Да врёт она всё. Дело судом запахло, вот и спешит отмазаться".
По мнению @entrachat888, "от идиотов спасение - цензура!".
А политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в Twitter искренне удивился уровню образования Медведевой.
"Уровень образования. Что тут скажешь", - отметил Гаспарян.
Ему вторит и @spacelordrock, отмечая, насколько людям уже успели "промыть мозги", и полагая, что на самом деле ситуация куда серьёзнее - всё шло к тому, чтобы "и Победа в ВОВ вымышленной считалась".
"Бывшая участница Comedy Woman Медведева извинилась за шутку о Карбышеве и сказала, что думала, что он вымышленный персонаж, - пишет интернет-пользователь. - Охрененно, конечно, успели людям мозги промыть. В идеале всё стремилось к тому, чтобы и Победа в ВОВ вымышленной считалась. Ну вот не получилось, не успели".
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Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня. Поясню: Этот номер был написан авторами Камеди Вумен (не мной). Утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ. Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают. Иногда бывало, что приходилось учить номера по 8 штук в день, а то и шутки менялись за минуту до съёмки. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прошения. #АктрисыТакиеАктрисы
Публикация от Наталия Медведева Actress (@natalymedvedeva)
Бывшая участница Comedy Woman Медведева извинилась за шутку о Карбышеве и сказала, что думала, что он вымышленный персонаж.
Охрененно конечно успели людям мозги промыть. В идеале всё стремилось к тому, чтобы и Победа в ВОВ вымышленной считалась. Ну вот не получилось, не успели.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 9 февраля 2019 г.
Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку о генерале Карбышеве. Номер был написан другими людьми и утвержден продюсерами. Она призналась, никогда не слышала о Карбышеве, а потому считала его вымышленным персонажем

Уровень образования. Что тут скажешь
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 10 февраля 2019 г.

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