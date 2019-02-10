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"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"

10 февраля 2019, 23:09  •  254 • Политика
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал прошедшие в городах России "Марши материнского гнева". Он обратил внимание на то, что задержанные на этих мероприятиях активисты были мужчинами, а вовсе не разгневанными матерями. "И кто из этих мужиков "гневные матери"?" - иронично отметил Соловьев.
В Москве, Петербурге и еще примерно десятке других городов России сегодня прошла серия несанкционированных митингов, получивших общее название "Марш материнского гнева". Примечательно, что, если судить по фото и видео свидетельствам в Сети - к примеру, по ролику, на который обратил внимание сам Соловьев, - то большинство участников митингов были мужчинами.
В числе прочего задержанными участниками "маршей" также были мужчины.
Напомним, что ранее стало известно, что полиция задержала семерых человек на "Марше материнского гнева" в Петербурге. В Москве за потасовку с другим участником митинга также был задержан один активист.
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?" - пишет Владимир Соловьев.
И кто из этих мужиков «гневные матери»?
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 10 февраля 2019 г.

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