"И Киевскую Русь придумали в Москве": Укропатриоты предложили новые поводы опозориться послу, спутавшему княгиню Ольгу с князем Владимиром

Укропатриоты в фейсбуке поддержали посла Александра Щербу, который написал для австрийской газеты статью об истории Крыма и перепутал княгиню Ольгу с князем Владимиром. Дипломат получил сотни лайков и репостов и множество одобрительных комментариев, в том числе — по поводу сомнительных тезисов, которые якобы могут обосновать претензии Киева на Крым.

Историк Андрей Плахонин был одним из немногих комментаторов, которые указали на то, что Щерба выставил на посмешище себя и свою страну. "Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, пытаясь доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права?" - возмущается Плахонин в комментариях к посту Щербы.

В то же время другие пользователи соцсети "дякуют" Щербе за "адекватный ответ" австрийцам, которые не признают историческую принадлежность крымского полуострова Украине.

"Есть такое мнение, что Киевскую Русь придумали московские историки, чтобы подчеркнуть преемственность Московской Руси. В действительности же была только Русь — держава со столицей в Киеве, а всякие там остальные Руси были региональными удельными княжествами", - предлагает один из участников обсуждения ещё один беспроигрышный способ опозориться.

"Дюже логично", - поддерживают его комментаторы, так же скверно знающие историю, как и посол Украины в Австрии.