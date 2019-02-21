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"Гуайдов у США хватит на всех": В Сети отреагировали на «освобождение» Трампом никарагуанского народа

21 февраля 2019, 02:54  •  62 • В мире
Джон Болтон написал в twiiter, что Трамп заявил об освобождении никарагуанского народа от их президента Ортеги. В Сети отреагировали:"Гуайдов у США хватит на всех".
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своё twitter-аккаунте, что Дональд Трамп заявил, что дни президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены. Глава Белого Дома также провогласил, что никарагуанский народ скоро будет свободен
В Сети прокомментировали этот пост, что "Гуайдов у США хватит на всех". В России пользователи считают, что какого-нибудь, кого выберут Штаты назначат президентом и туда.
"А в Европе подхрюкнут", — заключили российские пользователи, приняв на вооружение выражение президента Владимира Путина из Послания Федеральному Собранию.

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