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"Грязные политтехнологии и фальсификации": Патрушев – о том, как Порошенко сможет выиграть выборы

15 февраля 2019, 03:54  •  70 • Политика
У действующего президента Украины слишком мало легитимных шансов быть избранным на второй срок, настолько мала его электоральная поддержка. Победить на выборах он сможет исключительно благодаря фальсификациям и грязным политтехнологиями, уверен секретарь Совбеза России Николай Патрушев
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Однако сложно надеяться на то, что они будут честными. И это заметно уже сейчас, в ходе предвыборной кампании: в компетентные органы массово поступают жалобы от тех или иных нарушениям, вплоть до прямого подкупа избирателей.
Петр Порошенко, который тоже выдвинул свою кандидатуру, едва ли сможет быть избран на второй срок законным путем. Согласно опросам, поддержкой электората он почти не пользуется. В рейтинге кандидатов он стоит на третьем месте, уступая комику Зеленскому и экс-премьеру страны Тимошенко.
"Единственная надежда Порошенко - широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий.", - уверен секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В неспособность действующего президента и его окружения вывести Украину из кризиса не верят не только украинцы, но и в целом Запад. При этом США не отказываются от мысли оставить удобного для них политика еще на один срок, несмотря на то, что за четыре года Порошенко довел многих жителей страны до нищенского состояния. Многие украинцы постарались уехать в поисках заработков в другие страны.
Кроме того, действующая власть лишила возможности принять участие в голосовании несколько миллионов украинцев, работающих в России, а также жителей республик Донбасса, отметил Патрушев.
"Таким образом, на Украине созданы условия для самых грубых нарушений избирательного процесса", - сказал Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде"

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