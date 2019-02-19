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"Грядет новый день": Трамп объявил о возрождении "свободы и демократии" в Венесуэле

19 февраля 2019, 05:24  •  70 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что социалистическая идеология постепенно умирает в Венесуэле и во всех других странах Латинской Америки и Западного полушария. В связи с этим хозяин Белого дома объявил, что в боливарианской республике "возрождаются свобода, процветание и демократия". "Мы здесь, чтобы объявить, что грядет новый день в Латинской Америке..." — сказал Трамп.
Данную позицию Трамп озвучил, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в Международном университете штата Флорида в Майами. Президент США также добавил, что "народ Венесуэлы" выступил "за свободу и демократию" и что США "стоят на их стороне" в данном начинании.
Напомним, что в январе на фоне протестов против президента Николаса Мадуро глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя также еще и новым главой боливарианской республики. Его политические притязания поддержали США и ряд других государств.
В настоящий момент США и их союзники планируют отправку в Венесуэлу груза гуманитарной помощи из Колумбии. Президент Трамп также неоднократно заявлял, что все варианты смены власти в Венесуэле остаются на столе — в том числе вариант военной интервенции.
Выступая во Флориде, он вновь повторил данный тезис.
"Мы здесь, чтобы объявить, что грядет новый день в Латинской Америке... В Венесуэле... умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия", — сказал Дональд трамп.
Слова американского лидера приводятся по сообщению ТАСС.

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