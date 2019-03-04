"Готов к сражению и победе": Американцы пригрозили новым F-35C Lightning II - СМИ

Ресурс FlightGlobal сообщил, что истребитель пятого поколения ВМС США F-35C Lightning II также отмечают, что машина теперь соответствует проектным требованиям.

"F-35C готов к сражению и победе", — заявил командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер.

Он также добавил, что это невероятная система, которая значительно расширяет возможности.

Накануне прошли испытания F-35C Lightning II на палубе авианосца Carl Vinson.

Истребитель имеет три модификации: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).



Американские эксперты описывают это машину как "смертоносную и универсальную". Они высоко оценивают её сверхзвуковые показатели и считают "экстремально маневренной".



Ранее эксперт расписал расстановку сил в воздушном бою МиГ-21 российского производства и американского F-16 для тех, кто сомневался, что российская машина третьего поколения может сбить американский борт четвертого поколения. Он пояснил, что многое зависит от пилотов, в том числе и поиск слабых мест противника.