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"Готов к сражению и победе": Американцы пригрозили новым F-35C Lightning II - СМИ

04 марта 2019, 05:24  •  97 • Политика
США пригрозили показателями "смертоносного и универсального" F-35C Lightning II. Американский адмирал заявил: "Готов к сражению и победе".
Ресурс FlightGlobal сообщил, что истребитель пятого поколения ВМС США F-35C Lightning II также отмечают, что машина теперь соответствует проектным требованиям.
"F-35C готов к сражению и победе", — заявил командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер.
Он также добавил, что это невероятная система, которая значительно расширяет возможности.
Накануне прошли испытания F-35C Lightning II на палубе авианосца Carl Vinson.
Истребитель имеет три модификации: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Американские эксперты описывают это машину как "смертоносную и универсальную". Они высоко оценивают её сверхзвуковые показатели и считают "экстремально маневренной".

Ранее эксперт расписал расстановку сил в воздушном бою МиГ-21 российского производства и американского F-16 для тех, кто сомневался, что российская машина третьего поколения может сбить американский борт четвертого поколения. Он пояснил, что многое зависит от пилотов, в том числе и поиск слабых мест противника.
VIDEO: Navy's F-35C Lightning II finally declared 'mission ready' https://t.co/DerrCOMdoz via @amermilnews
— shelacharles (@ramburner1) 3 марта 2019 г.

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