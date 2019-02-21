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"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Евросовета о нацистской свастике в Киеве
21 февраля 2019, 02:54 • 75 • Политика
Глава Евросовета Дональд Туск пообещал Киеву не допустить признание российского Крыма в ЕС. Владимир Соловьев напомнил, что в день визита европейского политика торговый центр в Киеве "украшал" нацистский флаг со свастикой. "Господин Туск не хочет об этом рассказать?", - поинтересовался тележурналист.
Евросоюз никогда не признает российскую юрисдикцию над Крымом и не откажется от санкций, пообещал властям Украины глава Евросовета Дональд Туск. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил европейскому политику о нацистской свастике на детском празднике в Киеве.
Речь идет об инциденте, произошедшем 18 февраля во время детского праздника в киевском торговом центре "Городок". На лестнице у входа в ТЦ была изображена нацистская свастика. В этот же день Туск прибыл с визитом в Киев.
Помимо главы Евросовета телеведущий подверг жесткой критике власти Украины и украинские и правоохранительные органы, которые никак не отреагировали на инцидент. Соловьев напомнил, что от этой свастики пострадало множество людей на Украине, а власти делают вид, что ничего не было.
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