Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Торжество политического матриархата в Эстонии – последствия для России
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Росси...
Владимир Путин - женщинам России: Вы - центр притяжения всей семьи, объединяете ...
"В зубах принесут": Порошенко пообещал вернуть украденные деньги в бюд...
Главная / Политика

08 марта 2019, 06:54  •  145 • Политика
Президент Чехии Милош Земан назвал инцидент с российским дипломатом "глупой провокацией". Он посетовал, что это может надолго испортить отношения между странами.
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации. Он назвал это «глупой провокацией».
Свою точку зрения он высказал в эфире TVBarrandov.
Земан сообщил, что в столице его государства было запланировано заседание межправительственной комиссии. Они имело «немалое значение» для развития международных экономических отношений .
Он обеспокоен, что о инцидент может нарушить отношения с российским государством на долгое время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 17:54
Перехват Поклонской у Навального темы борьбы с коррупцией будет благом для всех – эксперт
08 марта 2019, 00:24
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Россию манёврами у Крыма - СМИ
08 марта 2019, 06:54
Назван диагноз Порошенко: У президента Украины "пограничное состояние" - профессор Шепетько
Загрузка...
08 марта 2019, 03:39
Посла РФ вызвали в МИД Словакии после комментария на статью о "врагах России"
07 марта 2019, 14:39
Посол Украины в США вступил в борьбу с Google Maps за Крым
07 марта 2019, 21:09
Тренажер, массажер и ухажер: Путин дал советы девушкам-полицейским по сохранению фигуры - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 03:39
Посла РФ вызвали в МИД Словакии после комментария на статью о "врагах России&quo...
08 марта 2019, 01:54
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как измени...
08 марта 2019, 01:54
Отставить шуточки! «Армату» вооружили... унитазом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
03 марта 2019, 16:24
"Там, в Германии, осины есть?": Фото Горбачёва в колониальном шлеме обозлило пользователей соцсетей
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.