Президент Чехии Милош Земан прокомментировал отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации. Он назвал это «глупой провокацией».

Свою точку зрения он высказал в эфире TVBarrandov.

Земан сообщил, что в столице его государства было запланировано заседание межправительственной комиссии. Они имело «немалое значение» для развития международных экономических отношений .

Он обеспокоен, что о инцидент может нарушить отношения с российским государством на долгое время.