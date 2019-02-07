"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господства США

"Пока у власти Трамп, США не позволят России стать основным игроком на Ближнем Востоке", - заявил 6 февраля Майкл Помпео, добавив, что все понимают - "Америка является громадной силой для благополучия в этом регионе". На слова госсекретаря отреагировали в Сети: "Глобальная паранойя", "Обиженки заявляют, что сделают все для сохранения своего господства".

В среду, 6 февраля, Майкл Помпео дал интервью телеканалу Fox Business Network, в котором заявил, что России не удастся вытеснить США с Ближнего Востока, "пока у власти находится Трамп". По словам госсекретаря, политика президента Путина "направлена именно на это", но усилия России "не увенчаются успехом". Поскольку страны Ближнего Востока понимают: "Америка является громадной силой для благополучия в этом регионе".

Пафосное заявление Помпео вызвало вал насмешек в Сети. "Забавно ) Путин посягнул на американскую песочницу на Ближнем Востоке, и обиженки открытым текстом заявляют, что сделают все, чтоб сохранить своё господство в этом регионе. Осталось только заявить, что "Ближний Восток будет или американским, или безлюдным", - написала в своем микроблоге в Twitter журналист Юлия Витязева.

"США беспокоятся, поскольку это их кошелек и их яйца, а удары по двум этим органам иногда летальны", "Американская империя снова задает тон для противостояния? Мы-то нагибать никого не будем, но и сами нагибаться не привыкли", - отметили подписчики в комментариях.

"Россия уже главный игрок на Ближнем Востоке, поздно он проснулся", - добавил пользователь Alan Kobani. "Это он озвучил пожелания Израиля", - считает Roman.

Забавно) Путин посягнул на американскую песочницу на Ближнем Востоке и обиженки открытым текстом заявляют, что сделают все, чтоб сохранить своё господство в этом регионе. Осталось только заявить, что «Ближний Восток будет или американским, или безлюдным» pic.twitter.com/Sx4ynuLpOI — Юлия Витязева (@Vityzeva) 6 февраля 2019 г.

Поздно это старый дурак спохватился.....Ближний Восток уже весь с Россией.... — Виктор Николаевич (@victorp0071) 6 февраля 2019 г.

Глобальная паранойя, и походу "смертные" врачи тут не помогут — Хэш (@dmit_ch) 6 февраля 2019 г.