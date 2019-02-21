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"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом

21 февраля 2019, 22:24  •  170 • В мире
Пользователи Сети обратили внимание на звуки, которые непроизвольно выдает Петр Порошенко во время выступлений. После заявления Владимира Путина о "подхрюкивающих сателлитах" США блогеры услышали эти звуки в речи Порошенко. "Главный подхрюкиватель выдал себя", - отмечают комментаторы в Сети.
В Сети определились с главным "подхрюкивателем" США. Блогеры услышали странные звуки, выдаваемые украинским президентом Петром Порошенко во время выступлений. В частности, в соцсетях появились различные ролики, на которых политик издавал похожие на "хрюканье" звуки.
"Почему Порошенко начал хрюкать, вспоминая о Путине?" - задаются вопросом интернет-пользователи.
"Скоро на Украине останется один Порошенко со своим томасом", - констатировал другой комментатор.
"Главный подхрюкиватель выдал себя", - иронизируют шутники в Сети.
Ранее слова президента России Владимира Путина о "подхрюкивающих сателлитах" США вызвали бурную реакцию в Сети.
Кстати подхрюкивать можно только тому, кто хрюкает.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 20 февраля 2019 г.
"Хотели выйти (из ДРСМД - ред.), надо было так и сказать, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году, когда вышли из ПРО, - открыто, по-честному. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но поступили по-честному. А как они действуют на самом деле сейчас? Сами всё нарушают, а потому назначают виновных. А ещё и своих сателлитов мобилизуют. Они так... аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают", - заявил накануне российский лидер.
Украинские СМИ уже сокрушаются: Путин опять ни разу не упомянул Украину. То есть как это ни разу? А «подхрюкивают» - они думают, о ком это? pic.twitter.com/aQ4jx4gqs0
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 20 февраля 2019 г.

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