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"Главное, уговорить женщин": глава Татарстана призвал мужиков личным примером улучшать демографию

26 февраля 2019, 19:24  •  78 • Политика
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал мужиков личным примером улучшать демографию. Есть и конкретные рекомендации: "Главное, уговорить женщин".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе отчетной сессии Казгордумы говорил о работе городских властей по итогам 2018 года. В том числе затронул вопросы демографической политики. Минниханов сетовал, что показатели в Татарстане падают, в то же время, отметил он, ситуация непростая по всей России.
В эмоциональной части доклада глава Татарстана призвал поддержать решения президента России Владимира Путина по улучшению демографической политики.
"На самом деле, те решения, которые озвучены президентом, беспрецедентны, - сказал Минниханов. - Я уверен, мы должны донести, а депутаты - поддержать личным примером".
Наконец, Минниханов дал конкретные рекомендации.
"Надо уговорить наших женщин. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное, уговорить женщин", - резюмировал глава Татарстана.

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