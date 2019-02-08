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"Глава комитета по разведке заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией" — Дональд Трамп
08 февраля 2019, 09:24 • 99 • В мире
Президент США Дональд Трамп написал в своем twitter: "Глава комитета по разведки заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией".
Глава Белого Дома Дональд Трамп сообщил в своем twitter-аккаунте, что глава Комитета по разведке сделал заявление 7 февраля.
Он пришел к выводу за два года расследования, что нет доказательств сговора президента Трампа с российским правительсвом.
"У нас нет ничего, что бы предположить, что был сговор с компаний Трампа и России", — привел слова главы комитета по разведке лидер США.
Также стало известно, что Четвертый из семнадцати прокуроров, участвовавших в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, закончил свою работу по делу в декабре.
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