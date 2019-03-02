"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией

Европейские чиновники одёрнули поляков за планы построить канал через Балтийскую косу у границы с Россией. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги", - этим выражением можно охарактеризовать ситуацию, в которую попали польские власти, задумавшие проект. По информации Reuters, Варшава не убедила компетентные органы Европейского союза в необходимости реализации проекта.

Польшу призвали прекратить строительство канала через Балтийскую косу у границы с Россией. Как сообщает Reuters, европейских чиновников не убедила целесообразность планируемого Варшавой проекта.

Кроме того, ранее в ЕС выражали обеспокоенность по поводу возможного ущерба экологии в связи со строительством. При этом поляки полагают, что протесты Брюсселя неким образом связаны с позицией России, которая, по их мнению, против возведения канала.

Как сообщает РИА ФАН, несмотря на возмущение Варшаве в данной ситуации придётся прекратить планируемые строительные работы на Балтийской косе до принятия окончательного решения.

В Варшаве заявляли, что строительство канала длиной 1,3 километра необходимо, чтобы обеспечить свободный проход польских судов в Балтийском море, минуя российские территориальные воды и пролив у Балтийска. Проект при поддержке польского правительства стартовал в 2018 году. Его стоимость оценивается в 205 миллионов евро.