Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После послания Путина СК открыл горячую линию для бизнесменов
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
В Молдавии побеждает партия, выступающая за диалог с Россией
Технически готовы: ГИБДД планирует ввести электронные водительские права в 2020 ...
Главная / Политика

"География" Путина стала ответом на вопрос о целях "Цирконов". Заявление сделал Песков

25 февраля 2019, 14:09  •  24 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 5 возможных целях российских "Цирконов", сделал заявление о "географии" из послания Путина, подчеркнув, что глава государства "географических точек" не называл.
Ранее в своем сюжете ВГТРК озвучил пять возможных целей российских "Цирконов" в США. В их числе и Пентагон. В Кремле на вопрос СМИ о целях "Цирконов" напомнили о "географии" в послании Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, в котором четко ответил на вопрос, напомнив, что в своем послании Федеральному собранию глава государства "географических точек не называл".
Кроме того, в Кремле также подчеркнули, что не вмешиваются в редакционную политику телевизионных СМИ.
Напомним, ранее в числе "пяти центров принятия решений" в Соединенных Штатах журналисты ВГТРК назвали Пентагон, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, а также командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи. Кроме того, СМИ предположили, что ответный ракетный удар может также быть нанесен по управлению стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и по пункту управления ядерными силами Джим-Крик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 01:09
Участки закрыты, идет подсчет голосов: Почти 50% граждан Молдавии проголосовали на парламентских выборах
25 февраля 2019, 10:54
"Альфа-самцы": Контрактникам ВСУ пообещали сексуальные бонусы
25 февраля 2019, 07:39
В США судьбой Каддафи угрожают Мадуро и Ким Чен Ыну – Пушков
Загрузка...
24 февраля 2019, 18:39
Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проекта RT
25 февраля 2019, 01:09
"Сексуальный!": На марше памяти Немцова участники не смогли о нем вспомнить — видео
24 февраля 2019, 21:54
"Я ими просто горжусь": Мать участниц украинского отбора на Евровидение оценила их позицию по Крыму
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.