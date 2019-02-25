"География" Путина стала ответом на вопрос о целях "Цирконов". Заявление сделал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 5 возможных целях российских "Цирконов", сделал заявление о "географии" из послания Путина, подчеркнув, что глава государства "географических точек" не называл.

Ранее в своем сюжете ВГТРК озвучил пять возможных целей российских "Цирконов" в США. В их числе и Пентагон. В Кремле на вопрос СМИ о целях "Цирконов" напомнили о "географии" в послании Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, в котором четко ответил на вопрос, напомнив, что в своем послании Федеральному собранию глава государства "географических точек не называл".

Кроме того, в Кремле также подчеркнули, что не вмешиваются в редакционную политику телевизионных СМИ.

Напомним, ранее в числе "пяти центров принятия решений" в Соединенных Штатах журналисты ВГТРК назвали Пентагон, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, а также командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи. Кроме того, СМИ предположили, что ответный ракетный удар может также быть нанесен по управлению стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и по пункту управления ядерными силами Джим-Крик.