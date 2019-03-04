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"Где тайные миллиарды Путина?": В годовщину "дела Скрипалей" Западу напомнили о скандальных "хайли лайкли" расследованиях

04 марта 2019, 15:09  •  90 • Политика
В Сети в годовщину "дела Скрипалей" интернет-пользователи напомнили Западу о его скандальных "хайли лайкли" расследованиях, подобных британскому. Среди них, как перечисляет журналистка Юлия Витязева, есть и такие: "были ли американцы на Луне?", "где тайные миллиарды Путина?".
Напомним, ровно год назад 4 марта в Солсбери отравили экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как уверяют в Лондоне - боевым отравляющим веществом "Новичок", якобы произведенным в России. На все голословные обвинения в духе "хайли лайкли" ("с высокой степенью вероятности", но без предъявления доказаельств) Москва ответила опровержением. Тем не менее британцы уверяют весь мир в обратном, "штампуя" одну версию за другой, как и "доказательства", рассыпающиеся при ближайшем изучении в ничто.
В Сети в годовщину "дела Скрипалей" напомнили Западу о других не менее скандальных "хайли лайкли" расследованиях. О них, в частности, написала у себя на странице в Twitter журналистка Юлия Витязева, подчеркнув, что отравление отца и дочери в Солсбери до сих пор вызывает массу вопросов.
"Год назад типа отравили Скрипалей, - напомнила Юлия. - Чем и кто - доподлинно неизвестно".
При этом она сравнила наследство, которое оставили своим потомкам древние цивилизации, и те "загадки" которые оставляют сегодня для будущих поколений нынешняя западная. В их числе Витязева называет и откровенно провокационное в отношении президента России Владимира Путина.
"Древние цивилизации оставили нам огромное наследие. Нынешняя западная оставит в память о себе массу загадок, - отмечает журналистка. - Таких как "были ли американцы на Луне?", "кто отравил Скрипаля?", "где тайные миллиарды Путина?".
Год назад типа отравили Скрипалей. Чем и кто - доподлинно неизвестно. Древние цивилизации оставили нам огромное наследие. Нынешняя западная оставит в память о себе массу загадок. Таких как «были ли американцы на Луне?», «кто отравил Скрипаля?», «где тайные миллиарды Путина?» pic.twitter.com/UDn1tN3ToJ
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 4 марта 2019 г.

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