Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США судьбой Каддафи угрожают Мадуро и Ким Чен Ыну – Пушков
"Пустые угрозы": Помпео не услышал сути предупреждения Путина
Борьба с коррупцией или передел власти? "Дело Арашуковых" получило про...
"География" Путина стала ответом на вопрос о целях "Цирконов"...
Главная / Политика

"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"

25 февраля 2019, 14:09  •  34 • Политика
Певицу Джамалу, которая стала "гордостью Украины" в 2016 году благодаря победе на "Евровидении" и русофобской позиции, затравили в соцсетях. Поводом для этого стало журналистское расследование, которое показало, что национализм не мешал Джамале выступать на корпоративах в Крыму после его присоединения в России.
О крымских концертах Джамалы рассказал в Фейсбуке ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров.
Он издевательски поблагодарил певицу за её "чудесных родителей", которые "патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта", а её саму - за выступления на российской территории. "Вы - гордость страны", - пишет Назаров о выступлениях Джамалы на крымских корпоративах.
После разоблачения Назарова Джамалу затравили в соцсетях. Так, в её Инстаграме десятки комментаторов называют певицу "лицемеркой" и упрекают в том, что она блокируют хейтеров.
"Ганьба! Вали в Крым", - пишет, например, пользователь с ником ka.iikate.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ось і закінчився Національний відбір на Євробачення-2019. Хочеться сказати буквально ще кілька слів. Євробачення - це, перш за все, свято музики, така пісенна Олімпіада. Проте, в ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна, мені, як і багатьом нашим громадянам, важко контролювати емоції під час таких розмов, котрі звучали на сцені Нацвідбору, особливо стосовно Криму. І саме тому мені важливо наголосити, що це аж ніяк не вплинуло на те, як я ставила оцінки учасникам. Я керувалась виключно справедливою професійною оцінкою пісень та артистів, і їх шансів перемогти в Тель Авіві. Я неодноразово говорила, які критерії буду використовувати, і що моя мотивація це виключно перемога України. Країна вибрала Марув переможцем, і я приєднуюсь до щирих привітань щодо цієї перемоги! Цей Національний відбір для мене також особливий, оскільки я мала можливість презентувати вам свою нову композицію «Solo», якою, попри технічні складності, мені все таки вдалося з вами поділитися. #джамала #esc2019 #jamala
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
24 февраля 2019, 18:39
Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проекта RT
25 февраля 2019, 07:39
В Молдавии побеждает партия, выступающая за диалог с Россией
24 февраля 2019, 21:54
"Российский самолёт действовал неуместно": Посла РФ вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
Загрузка...
25 февраля 2019, 01:09
"Сексуальный!": На марше памяти Немцова участники не смогли о нем вспомнить — видео
25 февраля 2019, 01:09
Участки закрыты, идет подсчет голосов: Почти 50% граждан Молдавии проголосовали на парламентских выборах
24 февраля 2019, 21:54
Флаг снят, охраны нет: Колумбийские дипломаты покинули посольство в Каракасе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.