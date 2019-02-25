"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"

Певицу Джамалу, которая стала "гордостью Украины" в 2016 году благодаря победе на "Евровидении" и русофобской позиции, затравили в соцсетях. Поводом для этого стало журналистское расследование, которое показало, что национализм не мешал Джамале выступать на корпоративах в Крыму после его присоединения в России.

О крымских концертах Джамалы рассказал в Фейсбуке ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров.

Он издевательски поблагодарил певицу за её "чудесных родителей", которые "патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта", а её саму - за выступления на российской территории. "Вы - гордость страны", - пишет Назаров о выступлениях Джамалы на крымских корпоративах.

После разоблачения Назарова Джамалу затравили в соцсетях. Так, в её Инстаграме десятки комментаторов называют певицу "лицемеркой" и упрекают в том, что она блокируют хейтеров.

"Ганьба! Вали в Крым", - пишет, например, пользователь с ником ka.iikate.