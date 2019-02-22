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"Фантазер" Волкер презентовал антироссийский сайт об Украине

22 февраля 2019, 21:09  •  84 • Политика
Спецпосланник США Курт Волкер презентовал антироссийский сайт об Украине, на котором представлены детализированные последствия "агрессии России". В Сети инициативу дипломата не оценили, назвав его "фантазером".
Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер презентовал сайт под названием "Об агрессии России на Украине".
На портале опубликована хронология событии на Украине за последние пять лет. При этом Москва прямо обвиняется в "агрессии" против Киева, "оккупации" Крыма и провоцировании вооруженного конфликта в Донбассе.
Сам дипломат считает сайт "инновационной попыткой" детализировать последствия действий Москвы в регионе.
"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине" - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине", - написал он в Twitter.
В Сети браваду Волкера не оценили. Так, один из комментаторов опубликовал видеозапись, на которой солдаты играют автоматами в керлинг.
"Вот доказательства", - написал он.
"Звучит песня Ярослава Евдокимова – "Фантазер", - пошутил другой.
"Фантастика - всегда интересный жанр в литературе, но в этой области вы слабы против Порошенко", - резюмировали в соцсетях.
here are the evidences pic.twitter.com/Bv8g2v3sMG
— solo Marco (@marcogui63) 22 февраля 2019 г.

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