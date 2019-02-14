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"Фактически Молдова уже прогнулась под Европу": Эксперт о требованиях МИД отозвать посла из России

14 февраля 2019, 18:09  •  27 • Политика
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России. "Фактически Молдова уже прогнулась под Европу" и находится под внешним управлением ЕС, но президент Игорь Додон пытается выправить ситуацию, и народ страны его поддерживает, отмечает эксперт Владимир Букарский.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega. Ситуацию для Царьграда прокомментировал исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский.
Первым делом он отметил, что отозвать посла никто не может без подписи президента Республики Молдова Игоря Додона, а он заявил, что полностью доверяет послу и подписывать решение об его отзыве не будет. Кроме того, член правительства, глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что участвовать в заседании этого правительства не будет. Без ее присутствия правительство не сможет принять это решение. То есть не будет кворума, поясняет эксперт.
"Таким образом, посол отозван не будет", - заверил Владимир Букарский в интервью Царьграду.
Он добавил, что сложившаяся ситуация говорит о том, что в руководстве Молдовы и в молдавской политической элите нет единства относительно позиции в отношении России. Это говорит о расколе молдавского общества в целом, уверен эксперт. Букарский указывает, что рейтинг одобрения президента Додона чрезвычайно высок, а значит, большинство жителей Молдавии поддерживают его курс на нормализацию отношений с Россией.
При этом Букарский отмечает, что сейчас Молдавия прогнулась под Европу и фактически находится под внешним управлением ЕС. Но такие люди, как президент Игорь Додон и поддерживающая его партия социалистов Республики Молдова, хотят выправить внешнюю политику Молдовы, хотят сделать её более независимой, более сбалансированной. И в первую очередь они хотят наладить отношения с Россией, которую считают главным стратегическим партнером Молдовы. Потому что подавляющее большинство экспорта республики приходится именно на Россию, а на территории России работает подавляющее большинство молдавских трудовых мигрантов. Кроме того, обе страны связаны духовными и историческими связями. Это отражается на настроениях общества, подчеркивает эксперт.

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